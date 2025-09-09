俳優の松谷鷹也と鈴木京香がＷ主演し、脳腫瘍のため２８歳の若さで死去した元阪神・横田慎太郎さんの半生を描く映画「栄光のバックホーム」（１１月２８日公開）の本ポスターが解禁された。闘病生活を送る横田さん（松谷）と、寄り添う母・まなみさん（鈴木）の姿を大きく配している。松谷は、劇中で横田さんから譲り受けたグローブを使用。予告編も公開され、ともにプロ野球選手の父を持ち、親交があった松谷だからこその熱演