元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのお笑いタレントふかわりょう（51）の過去の恋愛にツッコミを入れる一幕があった。独身のふかわは番組冒頭で直近の恋愛に言及し「幸せな状況ではありません」と明かしていた。田中がふかわの過去の恋愛での失敗例を質問。すると、ふかわが「例えば…これ言うと軽蔑しないって約