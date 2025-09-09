近年、AI技術は、ビジネスだけではなく生活のさまざまな場面で存在感が増しています。株式会社電通（東京都港区）が実施した「対話型AIとの関係性」に関する意識調査によると、「対話型AI」に感情を共有できる人が6割以上となり、「親友」や「母」を上回ったことがわかりました。では、対話型AIを信頼している人はどのくらいいるのでしょうか。【グラフ】「対話型AI」に感情を共有できる人の割合は？調査は、対話型AIを週1回以上使