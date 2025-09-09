Aさんは、最近物忘れが多くなってきた父親の運転を心配していました。「そろそろ免許を返納したらどうか」と勧めても「まだ大丈夫だ」と聞く耳持ちません。田舎暮らしの父にとって、車は生活の足そのもの。その気持ちが理解できるだけに、Aさんはそれ以上言えません。【写真】衝撃！「右はアクセル」「左はブレーキ」とハンドルにステッカー貼られていますそんなある日、父の家の駐車場に停めてある車に見慣れない擦り傷があること