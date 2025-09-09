株式会社LIFULL senior（東京都千代田区）が運営する老人ホーム・介護施設検索サイト『LIFULL 介護』は、このほど「実家の生前整理・片付け」に関するアンケート調査の結果を発表しました。同調査によると、子世代の約8割が「親の自宅の生前整理・片付けを手伝いたい」と考えている一方で、親世代の約6割は「手伝ってほしくない」と考えていることがわかりました。その理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【グラフ】子ども