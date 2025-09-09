TikTokで大人気の「営業の乾」こと乾哲也氏が提唱する「購買意欲」の概念を取り入れた「即決メソッド」は約300社以上の企業研修に導入され、高い評価を得ている。そんな彼が教える「できる営業マン」にとっての極意とは。【画像】パンフレットに書かれていないことを話すコツを2つ『できる営業マンのすごい言語化 「なんとなく」を納得に変える』（KADOKAWA）より、一部抜粋、再構成してお届けする。 パンフレットにはない「お客