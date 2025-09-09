9月5日、（株）ゴルフスタジアム（TSRコード: 296139424、以下GS社、登記上:東京都港区）の債務処理を巡り、大きな動きがあった。GS社は、ホームページ制作を巡るトラブルでゴルフのレッスンプロらから破産を申し立てられ、2017年7月に東京地裁から破産開始決定が下りている。その後の2019年3月、破産廃止決定を受け、2019年9月にレッスンプロの代理人弁護士が東京地裁にGS社の代表ら幹部に対し、損害賠償金などの支払いを求め