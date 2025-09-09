●降ったり止んだりの空模様で、午後ほど局地的に激しい雷雨のおそれ●熱中症警戒アラート発表中。空気中に湿気が多く、非常に蒸し暑い一日に●あす10日(水)は明け方から昼頃をピークに、広い範囲で雨脚が強まる見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は県内の雨も、広く小康状態となりました。この時間も晴れているところが多いですが、角島や長門市沿岸、萩市 見島付近に活発な雨雲が掛かり出しています。 この雨