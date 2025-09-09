元ＮＭＢ４８で、シンガー・ソングライターの山本彩が７日付で自身のＳＮＳを更新。夏のファッションで圧巻のスタイルを披露した。「夜風がすっかり秋めいてる．．．夏を忘れられてない女が通りますよっと。」と投稿。レースのついたグレーのミニ丈ワンピースに黒のニットボレロを羽織ったコーディネートを披露。ガードレールに腰をかける様子など複数枚公開した。この投稿に「似合いすぎ！まだ夏よ！！楽しもう」「スタイル