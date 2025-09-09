銃撃の現場に派遣された警官や救急隊＝８日、エルサレム/Ronen Zvulun/Reuters エルサレム（ＣＮＮ）エルサレムの混雑したバス停で８日、銃撃事件があり、イスラエル当局によると少なくとも６人が死亡した。エルサレムでの襲撃としては過去２年で最も多くの犠牲者が出た事件となった。当局によると、２人の襲撃犯は車で現場に到着し、銃器や弾薬、ナイフを所持していた。襲撃犯はバスを待っていた人々に向けて発砲したという。「逃