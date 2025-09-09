【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比13銭円安ドル高の1ドル＝147円49〜59銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1758〜68ドル、173円37〜47銭。石破茂首相の退陣表明に伴い、次期政権が積極的な財政政策を取れば日本の財政が悪化するとの懸念から、円売りドル買いがやや優勢だった。