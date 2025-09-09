ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（２９）が「初恋芸人」（今冬公開予定）で映画に初主演することが８日、分かった。中沢健氏の同名小説の映画化で、原は初の大役に「とにかく、愛をもって演じさせていただきました。皆さんの元にお届けできることにワクワクしております！」と、胸を高鳴らせて公開を待っている。原が演じるのは売れないピン芸人・佐藤賢治役。怪獣ネタで舞台に立ちながらも鳴かず飛ばずだったが、初めて自分を「面白