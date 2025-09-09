29日(20:00〜)にスタートするABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の新キャストが9日、発表された。『MISS KING / ミス・キング』○Netflixでの国内および世界同時配信も決定今回解禁となったのは、飛鳥の実の母・国見桂子役を演じる奥貫薫、飛鳥の異母弟の結城龍也役を演じる森愁斗、龍也の婚約者であり、将棋界のアイドル的存在の女流棋士・早見由奈役を演じる鳴海唯、元将棋連盟会長・安藤鉄斎役を演じる西岡