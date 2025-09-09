【モデルプレス＝2025/09/09】俳優の大泉洋が主演を務める10月21日スタートのテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。このたび追加キャストとして、俳優のディーン・フジオカが出演することが発表された。【写真】ディーン・フジオカ、黒髪短髪＆ヒゲ姿で雰囲気ガラリ◆ディーン・フジオカ「ちょっとだけエスパー」出演決定【毎週火曜日の豪華キャスト発表】が行われている本作。今回発表する豪華キャ