【モデルプレス＝2025/09/09】SNS総フォロワー200万人超えのバスケ女子インフルエンサー“すみぽん“こと高倉菫が、9日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙・巻頭ページに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。【写真】すみぽん、圧巻美ボディ輝く◆すみぽん、美バストに釘付けすみぽんは、4種類のビキニに身を包み、可愛らしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。また、今