女子テニスの最新世界ランクが日本時間8日に発表。大坂なおみ選手が10人抜き14位に浮上しました。全米オープンでは、優勝した2020年大会以来、5年ぶりとなるベスト4に進出。2023年に長女を出産して以降、休養もはさみランキングを大きく下げましたが、2021年10月以来のトップ10を目前にしています。日本勢では、伊藤あおい選手が1ランクダウンの87位。内島萌夏選手が1ランクアップの93位につけています。上位陣では、全米オープン