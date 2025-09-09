【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】名ゴールを彷彿させる鮮烈ボレー日本代表FW南野拓実の美しいボレーシュートがファンを虜にした。日本代表の名シーンの1つとして語り継がれる、あの場面を思い出すファンもいたようだ。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。終始主導権を握り