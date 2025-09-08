口呼吸をしていると、口腔内にとどまらず全身に悪影響を及ぼすことはご存じですか？ 今回は、口呼吸のリスクについて「佐藤歯科医院」の佐藤先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【「口呼吸」はむし歯になりやすい! 口呼吸の原因や治し方を歯科医が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修歯科医師：佐藤 正賢（佐藤歯科医院） 昭和大学歯学部卒業