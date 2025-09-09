インフルエンサーとしてさまざまなメディアで活躍する岸谷蘭丸さんは、イタリアの名門大学の現役生であり、高校から米国へ海外留学した経験も生かして、海外留学支援サービス「MMBH留学」を立ち上げた実業家でもある。そんな彼に、「なぜ日本の若者は留学しないのか」を聞いてみた。（教育エディター江口祐子、ダイヤモンド・ライフ編集部）日本はいい意味でも悪い意味でも快適すぎる――日本の若者は、留学はおろか海外旅行をす