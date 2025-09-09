FIFAワールドカップ26欧州予選・グループL第6節が8日に行われ、クロアチア代表とモンテネグロ代表が対戦した。これまで3試合を消化しているクロアチアは、勝ち点「9」で現在グループ2位。首位のチェコ代表は5試合を消化して勝ち点「12」のため、クロアチアにとって勝てば首位と勝ち点で並ぶチャンスとなる。立ち上がりから圧倒するクロアチアだが、なかなか得点まではつながらないまま試合が経過していく。35分、ルカ・モド