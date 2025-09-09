愛知県と三重県で、インフルエンザ感染によることし初めての学級閉鎖が行われました。 愛知県によりますと常滑市の「風の丘こども園」で、4歳児の1クラスがきのう・きょうと学級閉鎖になりました。 園児21人のうち4人がインフルエンザに感染し欠席したということです。 また、三重県によりますと亀山市立亀山中学校で1年生の1クラスがきょう、あすと学級閉鎖となります。 生徒33人中17人が欠席し、そのうち8人がインフルエンザ