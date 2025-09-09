喪服でしっとり８月中旬、都内の寺院で映画の撮影が行われていた。境内には多くの撮影スタッフがいたが、撮影自体は本堂の中で行われているようだ。しばらくしてスタッフに付き添われて出てきたのは喪服姿の美女……。土屋太鳳（30）だ。土屋は長い髪を一本でまとめ、しっとりとした佇まい。その姿に、思わずドキッとさせられるほどだ。そして、外で待っていたスタッフに自ら声をかけると、腕を組み、真剣な表情で何やら話し始めた