2023年7月に脳腫瘍で亡くなった、プロ野球元阪神の横田慎太郎さん（享年28）の生涯を映画化した「栄光のバックホーム」（監督秋山純、11月28日公開）の新ポスターが8日、公開された。横田さん役の松谷鷹也（31）に寄り添う母親役・鈴木京香（57）の優しい表情が印象的。ポスター中央にはキャスト一同のビジュアルがラインアップされた。同作は10月27日に開幕する東京国際映画祭「ガラ・セレクション部門」への公式出品が決定