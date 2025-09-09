バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数が200万人超えのすみぽん（高倉菫）が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙巻頭ページに登場した。【写真】4種類のビキニで魅せたすみぽん4種類のビキニに身を包み、可愛らしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。また、同誌ではメイキング動画を収録した付録DVDも同封している。ちーまき、山田かな、小池里奈、神喜ミア、