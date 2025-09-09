お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が8日深夜に放送された日本テレビ「開演まで30秒!THEパニックGP」（深夜0・29）に出演。同番組について、自身が東京進出時に「なくてよかった」と思う理由を明かした。冒頭、麒麟・川島明と2人で登場すると「レギュラーが始まって1年半。本当にワシとか川島さんが東京出たての頃に、こんな番組がなくてよかったなと思います」とぶっちゃけた大悟。これに川島も「よかった。本当に」と大きくう