俳優の小池里奈が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】見事な美ボディ！透明感あふれるグラビアを披露した小池里奈マシュマロヒップの天使との呼び声高い小池が、透明感あふれる柔肌が印象的なグラビアを披露。同誌には、メイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。すみぽん、ちーまき、山田かな、小池里奈、神喜ミア、ミスFLASH2026ファイナリスト、土田優空、櫻井おとのらも登場する。