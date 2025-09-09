【ニューデリー＝青木佐知子】ネパールの首都カトマンズなどで８日、政府が発表したＳＮＳの使用禁止に抗議する若者らが大規模なデモを行った。地元紙カトマンズ・ポストによると、一部が警官隊と衝突し、少なくとも１９人が死亡した。当局はカトマンズなどに外出禁止令を出した。参加者の多くは１０〜３０歳代の若者とみられる。一部が議会を取り囲むなどしたため、警察が放水車や催涙ガスを使う事態となった。ネパール政府