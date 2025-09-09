◇卓球WTTチャンピオンズマカオ2025(9日〜14日、中国・マカオ)卓球の国際大会、WTTチャンピオンズマカオ2025が9日から開幕。そのドロー抽選が行われ、男子シングルスに出場する日本勢4選手の初戦の相手が決まりました。日本勢トップ世界ランク3位の張本智和選手は、元1位(現31位)でロンドン五輪銅メダリストのオフチャロフ選手(ドイツ)と対戦します。同22位の松島輝空選手は、同2位の王楚欽選手(中国)と激突。5月に行われた世界選