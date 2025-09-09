◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国マカオ)卓球WTTチャンピオンズが9日から開催。女子シングルスの日本勢は4人が戦いに挑みます。今大会は中国のトップ選手も集う大会。9月2日の世界ランク発表で日本勢トップ6位につける張本美和選手は、ルーマニアのサマラ選手と初戦で対戦します。同10位の大藤沙月選手が韓国のエース、シン・ユビン選手と激突。張本選手と大藤選手が2回戦で当たる可能性があります。5月の世界選手権