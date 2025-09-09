timelesz原嘉孝（29）が、映画「初恋芸人」（夏目大一朗監督、25年冬公開）で映画初主演することが8日、分かった。原作は16年にテレビドラマ化もされた、中沢健氏の作家デビュー作「初恋芸人」（小学館『ガガガ文庫』刊）。原は、怪獣ネタで舞台に立つ売れないピン芸人・佐藤賢治を演じる。彼女いない歴＝年齢の非モテ男が初恋に落ちるピュアな様を情熱的に演じた。出演オファーが舞い込んだのは、原がtimelesz加入前。今年2月のグ