23年に28歳の若さで脳腫瘍で亡くなった、元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんの生涯を描いた、松谷鷹也（31）と鈴木京香（57）のダブル主演映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、11月28日公開）の本ポスタービジュアルが9日、解禁された。阪神が7日に甲子園球場で広島に2−0で勝ち、2年ぶり7度目、2リーグ制になって史上最速の優勝を果たしたばかりの中、10月27日に開幕する第38回東京国際映画祭の、ガラ・セレクション部門