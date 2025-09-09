SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。津夏なつな（@tunatu727）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）美食家がゆく！ Season.2 小僧の里帰り編? わいわいと賑わう里帰りにも、そろそろ終わりの時間が。しれっとお小遣いをもらっている美食家が気になりますが（笑）、他人であろうとおばあちゃんの心の隙間を埋めてくれた存在に