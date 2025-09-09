投稿主さんのことが大好きなミヌエットの女の子。頭をナデナデされると、不思議で可愛い仕草を見せてくれるそうで...。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で17万回再生を突破し「仕草が可愛すぎる」「お礼してくれてるのかな？ 可愛いww」「お顔しょもしょもしてるのも可愛い」といったコメントが寄せられています。 【動画：頭を『なでなで』された猫が…とんでもなく尊い『まさかの仕草』に爆笑】 ミヌエットのららちゃん