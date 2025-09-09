中島健人 中島健人が、10月29日に2ndシングル『IDOLIC』（あいどりっく））をリリースする。【写真】中島健人、2ndシングル『IDOLIC』通常盤ジャケ写表題曲「IDOLIC」(読み:アイドリック)は、「IDOL」と「HOLIC」を掛け合わせた造語で、これまでアイドルとして生きてきた中島健人の人生を背負い、さらに"アイドル"以上の存在へと進化していく決意表明だ。ファンの心を掴んで離さない、中島健人ならではの毒々しい魅