者貴裁監督は2021年から京都で指揮を執る熱血指揮官として知られる者貴裁監督が京都サンガに赴いたのは、2021年1月。ご存知の通り、湘南ベルマーレを率いていた2019年8月にパワハラ問題が起きて、彼は10月に退任。日本サッカー協会から公認S級コーチライセンス（現プロライセンス）の1年間停止処分を受け、再研修を受けるとともに、2020年に流通経済大学でコーチとして指導を経験。プロの世界に戻るという異例のスタ