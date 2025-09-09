２０２３年に死去した元阪神タイガース・横田慎太郎さん（享年２８）の生涯を映画化した「栄光のバックホーム」（秋山純監督、１１月２８日公開）が第３８回東京国際映画祭（１０月２７日〜１１月５日）のガラ・セレクション部門に選出され、公式上映されることが８日、分かった。将来を嘱望されながら、２１歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた横田さんの軌跡を映画化。横田さん役を元高校球児で新人俳優の松谷鷹也（３