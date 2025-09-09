ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（２９）が、今冬公開予定の「初恋芸人」（夏目大一朗監督）で映画初主演を務めることが８日、分かった。中沢健氏の同名小説が原作で、ドラマや漫画化もされている話題作。「彼女いない歴＝年齢」の売れないピン芸人・佐藤賢治（原）が、自分のことを「面白い」と言ってくれる女性と出会い、初恋に落ちる姿を描く。原は、今年２月にオーディションプロジェクトを経て、グループに新加入。本作の主演