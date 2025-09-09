◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本１０−０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）日本は南アフリカを１０−０の５回コールドで下し、開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた。先発した最速１４９キロを誇る今秋ドラフト候補右腕の中野大虎（大阪桐蔭３年）が５回を９Ｋで４安打完封。Ｕ−１８Ｗ杯で大阪桐蔭の投手は９連勝となった。打