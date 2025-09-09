静岡県伊東市の田久保真紀市長が「東洋大卒」と学歴を偽ったとされる問題で、市議会で１日に不信任決議を受けた田久保市長が、市議会の解散か、辞職・失職かを選択する期限の１１日が迫っている。解散すれば、４０日以内に市議選が行われる。何もしなければ失職となり、５０日以内に市長選が実施される。市議会は１日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）での調査や東洋大の記録などから、市長の証言を虚偽と認定し、不信任