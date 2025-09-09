田舎道にぽつんと現れる、レトロな「卵の自販機」。なぜここで人気を集めるのか？（筆者撮影）【写真を見る】｢味は変わらず3割安い｣卵を売るレトロ自販機はこんな感じ沖縄本島南部の田舎道、突然現れたのは「うみたてたまご」の大きな看板。気になって立ち寄ってみると、レトロな雰囲気の卵自販機がある。頑丈そうで安心感のある武骨なデザインの自販機には、「こんもり」（12個入り300円）、「大まる」（9個入り270円）、「ふたご