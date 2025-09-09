サッカー日本代表が現在遠征しているアメリカは、スポーツ大国として知られる。そのアメリカにおいて、「ナンバー1スポーツ」に君臨するのがアメリカンフットボール。世界的に「フットボール」と言えばサッカーのことだが、アメリカでは「フットボール」と言えばアメフトだ。そんなアメフトの最高峰、NFLが先週末に開幕。早くも熱戦が繰り広げられているが、今年から日本人にとって馴染みのある“モノ”が一つ増えている。日本のソ