今月14日に開幕する「ながさきピース文化祭」。 披露される「市民参加舞台」の合同稽古が長崎市で行われました。 合同稽古は月に1回行われていて、ことし3月のオーディションで選ばれた19人が互いの演技を磨きます。 （初参加 しいな さん） 「現時点で、40％かなというところです。初めは “演じる” となると固くなっていた。(本番では）お客さんと目が合っても(セリフが)飛ばないように頑張ります」