フィリーズは８日（日本時間９日）、Ｔ・ターナー遊撃手とＡ・ボーム三塁手を負傷者リスト（ＩＬ）に登録した。ターナーは右太もも裏、ボームは左肩の負傷で、ともに１０日間ＩＬに登録された。トムソン監督によると、８日に走塁で負傷したターナーは診断の結果、グレード１の軽症で、プレーオフ前に復帰できる可能性がある。ボームも最短で戻ることが出来る見通しだという。１番打者のターナーは打率３割５厘で首位打者と