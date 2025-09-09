歌手のＬｉＳＡが９日までにＳＮＳを更新。イメチェンした姿を公開した。自身のインスタグラムで「髪を切りましたぼぶです」とイメージチェンジしたことをつづったＬｉＳＡ。赤い髪色でボブヘアの自撮り姿を公開した。この投稿に「わーーーー！ＬｉＳＡボブーーーーーすきーーーーー」「昔を思い出すＬｉＳＡちゃんの髪型」「ボブ似合っていてめちゃめちゃ可愛い過ぎ」「超可愛すぎて３度見しちゃいました」「うわー！