石破総理が辞任し、総裁選が行われるが、“ポスト石破”は誰になるのか？ 有力視される5人の候補についてテレビ朝日政治部の大石真依子記者に聞いた。【映像】石破総理の辞任会見に“異例の人物”が同席（実際の映像）━━いち早く出馬の意欲を表明した茂木敏充前幹事長をどう見るか？「まずスピード感に非常に驚いた。また会見での『私の全てをこの国に捧げたい』という言葉からは強い覚悟を感じた。来月には茂木氏も70歳を迎え