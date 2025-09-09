【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）【映像】大谷、爆速弾丸ライナー→スタンドに“衝撃着弾”9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“弾丸ライナー”が話題となっている。1回表・ドジャースの攻撃、1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、マウンド上のオリオールズ先発・菅野智之に