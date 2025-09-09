「肌がかゆくて掻きむしり、いつも目やおでこから血が出ていた」という元体操選手の内村航平さん。体操で華やかな活躍したいっぽうで、子どものころから重度のアトピー性皮膚炎に悩まされたと母・内村周子さんは語ります。（全2回中の1回） 【写真】「かわいすぎる！」アトピー症状が収まった小学6年生の内村航平さん（3枚目/全13枚） 今思えば、生まれた当時からアトピーだった 長崎純心女子大学