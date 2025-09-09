2台目は「街乗り用」のホンダ「REBEL 500」！モデルでタレントのダレノガレ明美さんが自身の公式X（旧ツイッター）を2025年8月8日に更新。新たな愛車としてホンダ「REBEL 500」を迎え入れたことを報告しました。ダレノガレ明美さんの愛車って？（Photo：時事通信フォト）ダレノガレさんといえば、2025年3月下旬に、ホンダが誇る大型ネイキッドモデルの代表格「CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition」の納車を報告し、当時話題を