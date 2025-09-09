稲に大きな被害を与えるイネカメムシの増加が懸念されている。猛暑や少雨の影響とみられ、群馬県は今年度、初めて注意報を出した。１８日に開会する県議会第３回前期定例会に提出する今年度一般会計補正予算案には、対策強化の経費を盛り込む方針だ。イネカメムシは、成虫の体長が１３ミリほどで、他のカメムシより稲を好む傾向が特に強い。コメが実らなくなったりコメに黒い斑点ができたりする被害が出て、収穫量が減り品質も