札幌市厚別区の車庫からタイヤ4本を盗んだとして31歳の男が逮捕されました。警察は、男に少なくとも数十件の余罪があるとみて捜査を進めています。 向山記者「容疑者を乗せた車がいま厚別署 へとはいっていきます。表情を変えずまっすぐ前を向いています。」窃盗の疑いで逮捕されたのは札幌市厚別区の渡辺健太容疑者31歳です。渡辺容疑者はことし5月、厚別区にある車庫からホイール付きのタイヤ4本を盗んだ疑いが持たれてい